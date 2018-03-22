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Ruhsatsız üretim yapılan den mide bulandıran görüntüler

Eskişehir'de yapılan denetimlerde, ruhsatsız üretim yapılan bir de bulunan tarihi geçmiş onlarca paket ürün, küflenmiş yağlar ve kaplar mide bulandırdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:26
Ruhsatsız üretim yapılan pastaneden mide bulandıran görüntüler

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Gültepe Mahallesi Halk Caddesi'nde bir de de inceleme yapıldı. Ruhsatsız üretim yapıldığı ve hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen pastanede yerlere dökülmüş şerbetler yürümeyi zorlaştırırken, buzdolaplarındaki çoğu ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi. Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan küflenmiş yağlar, kaplar ve ne zaman üretildiği belli olmayan ürünler mide bulandıran görüntülere neden oldu. Ruhsatsız pastaneyi mühürleyen zabıta ekipleri, gerekli işlemleri başlattı.

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Ruhsatsız üretim yapılan pastaneden mide bulandıran görüntüler
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