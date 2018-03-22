Ruhsatsız üretim yapılan pastaneden mide bulandıran görüntüler

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Gültepe Mahallesi Halk Caddesi'nde bir pastanede de inceleme yapıldı. Ruhsatsız üretim yapıldığı ve hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen pastanede yerlere dökülmüş şerbetler yürümeyi zorlaştırırken, buzdolaplarındaki çoğu ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi. Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan küflenmiş yağlar, kaplar ve ne zaman üretildiği belli olmayan ürünler mide bulandıran görüntülere neden oldu. Ruhsatsız pastaneyi mühürleyen zabıta ekipleri, gerekli işlemleri başlattı.



