Son dakika: 'Canavarca hisle' Hasan İncirkuş'u öldüren Yaman Elbir'e verilen müebbet onaylandı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 8 Ağustos 2015 tarihinde Hasan İncirkuş'u (33) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürdükten sonra cinsel organını kesmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Yaman Elbir'in avukatınca yapılan itiraz başvurusunun incelemesini tamamladı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sanık Elbir, 1. Ceza Dairesinde yaptığı savunmada, üzerine atılı suçlamayı kabul etmezken, ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararında HTS kayıtlarına göre 7 Ağustos 2015 günü saat 23.39'da olay yerine gittiği ve saat 04.16'da olay yerini terk ettiği belirlenmesine karşın oraya hiç gitmediğini iddia etti.

''VİCDANİ KANAAT OLUŞMAMIŞTIR''

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan daire kararında, "Sanık Elbir'in açıklanan deliller, sanık ile müdafinin tüm inkara yönelik beyanları, samimi ve inandırıcı görülmemiş, sanığın cezadan kurtulmaya yönelik çabaları şeklinde değerlendirilmiş ve suça konu eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiği konusunda dairemizde tam bir vicdani kanaat oluştuğundan tüm bu savunmalara itibar edilmemiştir." ifadesi yer aldı.

Yerel mahkemece belirlenen suç nitelendirmesinde sanık Yaman Elbir'in üzerine atılı kasten öldürme suçundan eylemine uyan ilgili yasa maddeleri ve özellikle suçun işleniş biçimi, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı nazara alınarak, müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında yasal ya da takdiri başkaca sebep bulunmadığından cezasında başkaca artırım, indirim yapılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

KARAR, OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Dairenin oy birliğiyle aldığı kararın, temyiz yasa yolu açık olmak üzere verildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir benzin istasyonunda 8 Ağustos 2015 tarihinde gelen olayda, madeni yağ işletmeciliği yapan Hasan İncirkuş, iş yerinde bıçaklanmış ve cinsel organı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından tutuklanan Yaman Elbir, yargılandığı Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım 2017 tarihinde görülen duruşmada "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçu"ndan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.