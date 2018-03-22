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Son dakika: İstanbul 'ta fabrikadaki da ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberi...İstanbul 'ta bir fabrikada çıkan da ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Göğsünden ağır yaralanan kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:46
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta fabrikadaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

'ta dün akşam saatlerinde bir fabrikada çıkan da Ahmet B. yanında getirdiği tabancayla , ve Güneş Aras'a ateş etmişti. İrfan Tepe hayatını kaybederken Ömer Tepe ve Güneş Aras yaralanmıştı. Ağır yaralanan Ömer Tepe dün akşam saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ahmet.B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta fabrikadaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
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