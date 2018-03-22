Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Meteoroloji uyardı: O bölgelerde çamur yağacak!

Son dakika: uyardı: O bölgelerde çamur yağacak!

Son dakika haberi... , 'nin batısı, Güney ve ile 'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 09:21

'nin batısı, Güney ve ile 'de yer yer toz taşınımı beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saat 13.00'e kadar Marmara Bölgesi'nin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, yer yer hafif çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meteoroloji uyardı: O bölgelerde çamur yağacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN