Türkiye dünya ülkelerine can suyu taşıyor

Temiz suya erişim sorununun yaşandığı dünyada Türkiye, hayata geçirdiği projeler ve açtığı kuyularla suya hasret insanların yüzünü güldürürken, açlık ve kuraklığın yaşandığı Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Türk kuruluşları, insani yardımların yanı sıra temel yaşam kaynağı olan suya hasret coğrafyalara da "can suyu" oluyor. İnsanı merkeze alan anlayışla çalışma yürüten bu kuruluşlar, kampanya, bağış ve taleplerle su kuyuları açıyor. Merkezi Türkiye'de bulunan 13 kurum ve kuruluş, temiz suya hasret ülkelerde son 5 yılda 9 binin üzerinde su kuyusu açtı, birçok su projesini hayata geçirdi.

8.8 BİN KUYU AÇILDI

Son yıllarda Asya, Afrika ve Ortadoğu'da açılan su kuyuları ve hayata geçirilen su projeleri verilerine göre, beş yılda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı 30 ülkede 3 bin 450, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 13 ülkede bin 273, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği 7 ülkede bin 129, Hayrat Yardım Derneği 17 ülkede 872, Afrika Kalkındırma ve İşbirliği Derneği 12 ülkede 590, Sadakataşı Derneği 8 ülkede 399, Yeryüzü Doktorları Derneği 6 ülkede 174, İstanbul Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği Etiyopya'da 63, 3 yılda Deniz Feneri Derneği 9 ülkede 832, Afrika Dostları Derneği 5 ülkede 60 su kuyusu açtı. Toplamda 8 bin 842 su kuyusu açan söz konusu 10 dernek, yardım elini uzattıkları ülkelerde çeşitli su projelerini de hayata geçirdi.

GAZZE'YE 6 ALTYAPI PROJESİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da beş yılda birçok ülkede 500'ün üzerinde su kuyusunu faaliyete geçirirken, Azerbaycan, Ekvador, Sudan, Kamboçya, Nijer ve Tunus'ta milyonlarca insanın ve verimli toprakların suya kavuşacağı onlarca projeyi hayata geçirdi. Türk Kızılayı ise Gazze Şeridi İçme Suyu Rehabilitasyonu Projesi kapsamında, Gazze'de 400 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak 6 altyapı projesini tamamladı.

SU KAYNAKLARINA 125 MİLYAR TL YATIRIM

Baraj inşaatında dünyada 3'üncü sırada olan Türkiye'de, su kaynaklarına son 15 yılda yapılan 125 milyar liralık yatırımla 508'i baraj olmak üzere toplamda 7 bin 200 tesis hizmete sunuldu. Şehirlerin 2050 ve 2071 planlanırken, içme suyu teminat altına alındı. Bugüne kadar illerde 4 bin 522 kilometre içme suyu isale hattı döşendi. Tüm illerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak 193 içme suyu tesisi inşa edilirken, 42 milyon kişiye ilave içme suyu sağlandı. Melen Projesi ile Asya ve Avrupa denizin altından birleştirildi. İstanbul'un 2071'e kadar içme suyu ihtiyacı giderildi. Asrın Projesi olarak nitelendirilen Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Su Temin Projesi ile 107 kilometre isale hattıyla Mersin Anamur'dan KKTC'ye içme suyu götürüldü.

2.1 MİLYAR KİŞİYE TEMİZ SU ULAŞMIYOR

Dünyada 1 milyar kişi su sıkıntısı yaşarken 2025'e kadar 3.5 milyar kişinin su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) "İçme Suyu, Sıhhi Koşullar ve Hijyende İlerleme 2017" raporuna göre, dünyada her 10 kişiden 3'ünün evinde temiz su bulunmazken her 10 kişiden 6'sı kötü sıhhi koşullarda yaşıyor. Raporda, temiz ve güvenilir su kaynaklarından yoksun 2.1 milyar kişinin bulunduğu ve bunlardan 844 milyonunun içme suyuna erişemediği belirtildi. Ayrıca, 2040'ta 33 ülkenin ciddi boyutta su sıkıntısı yaşayacağı ve bu ülkelerin 14'ünün Ortadoğu'da bulunduğu kaydedildi.