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Üçüzlere Recep, Tayyip, Erdoğan ismi verdiler

23 yıldır bebek hasreti çeken li Ali-Meliha Er çifti, ’da tedavisiyle üçüz sahibi oldu. Aile, üçüz bebeklerinin isimlerini Recep, Tayyip, Erdoğan olarak verdi

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Üçüzlere Recep, Tayyip, Erdoğan ismi verdiler
'de yaşayan ve tedavisi yöntemiyle hamile kalan 44 yaşındaki Meliha Er, ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üçüz erkek bebek dünyaya getirdi. Meliha Er ile 55 yaşındaki eşi Ali Er, 23 yıl sonra üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, çocuklarının ismini Recep, Tayyip ve Erdoğan koydu. Ali Er, "Doğmadan önce öyle niyet etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya ve Türkiye lideri. İnşallah bizim çocuklar da onun kadar olmasa bile en azından onun yolundan gitsin" dedi.
Rize'de yaşayan ve tüp bebek tedavisi yöntemiyle hamile kalan 44 yaşındaki Meliha Er, Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üçüz erkek bebek dünyaya getirdi. Meliha Er ile 55 yaşındaki eşi Ali Er, 23 yıl sonra üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, çocuklarının ismini Recep, Tayyip ve Erdoğan koydu. Ali Er, "Doğmadan önce öyle niyet etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya ve Türkiye lideri. İnşallah bizim çocuklar da onun kadar olmasa bile en azından onun yolundan gitsin" dedi. Züleyha BAŞKIRAN / SABAH

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Üçüzlere Recep, Tayyip, Erdoğan ismi verdiler
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