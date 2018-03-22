Üçüzlere Recep, Tayyip, Erdoğan ismi verdiler

Rize
'de yaşayan ve tüp bebek
tedavisi yöntemiyle hamile kalan 44 yaşındaki Meliha Er, Giresun Üniversitesi Kadın Doğum
ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üçüz erkek bebek dünyaya getirdi. Meliha Er ile 55 yaşındaki eşi Ali Er, 23 yıl sonra üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, çocuklarının ismini Recep, Tayyip ve Erdoğan koydu. Ali Er, "Doğmadan önce öyle niyet etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya ve Türkiye lideri. İnşallah bizim çocuklar da onun kadar olmasa bile en azından onun yolundan gitsin" dedi.
Rize'de yaşayan ve tüp bebek tedavisi yöntemiyle hamile kalan 44 yaşındaki Meliha Er, Giresun
Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üçüz erkek bebek dünyaya getirdi. Meliha Er ile 55 yaşındaki eşi Ali Er, 23 yıl sonra üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, çocuklarının ismini Recep, Tayyip ve Erdoğan koydu. Ali Er, "Doğmadan önce öyle niyet etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya ve Türkiye lideri. İnşallah bizim çocuklar da onun kadar olmasa bile en azından onun yolundan gitsin" dedi. Züleyha BAŞKIRAN /
SABAH