Y kuşağı nedir ve Y kuşağı insanlarının özellikleri nelerdir?

Y kuşağı, 1980 ve 1999 yılına kadar doğan nesli kapsar. Bazı kaynaklara göre ise bu kuşağın 1980 ile 1999 veya 1979 ile 1999 yılları arasında doğanlar olduğu söyleniyor. Buna göre, şu anda 17 – 37 yaşında olan kişiler Y kuşağına dahil oluyor.

X neslinden sonra gelen Y kuşağı, söylentilere göre Vietnam Savaşı'nda ortaya çıkıyor. Kısaca tanımlayacak olursak 1980 kuşağı diyebiliriz.

Y KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Y kuşağının özellikleri nelerdir? Sorusunun yanıtını sizler için derledik. Bu kuşak grubuna dâhil olan kişiler televizyon ile büyümüşlerdir. Teknolojiyi yakından takip etme imkânı bulmuşlar ve daima yeniliklere açıktırlar. Dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ederler ve bunlar iyi büyüler. Yani son zamanlarda yaşanan teknolojik gelişmelere ayak uydurabilirler.

Y kuşağı inşaları farkındalığı yüksek kişilerden oluşur. X kuşağına göre çevresinde olan bitenlere daha çok duyarlıdırlar. Dernekler kurabilirler veya gönüllü kuruluşlara katılım sağlayabilirler.

Bu kuşağın en önemli özelliklerinden biriside sorgulamaya açıktırlar. Nedenini bilmedikleri şeyleri ise yapmaktan kaçınırlar.

1980 yılından sonra doğan kişiler önceki kuşaklara göre daha yaratıcıdırlar. Düşünmeyi ve üretmeyi çok severler. Y kuşağını en iyi tanımlayan cümle belki de bu olabilir. Kendi fikirleri ile bir şeyler yaratmak onları bazen başarıya götürebilir.

Keyif için harcama yaparlar. X kuşağı, Y kuşağının paraya değer vermediğini düşünür. Ancak bu kuşak harcamalarını bilinçsizce yapmaz. Faydasını görecekleri her şey için harcama yapmaktan kaçınmazlar. Bu harcamaları hayattan keyif almak için yaparlar.

Girişimcide bulunması gereken özelliklerin neredeyse tamamı Y kuşağı insanlarındadır. Yaratıcılık, hırs ve öğrenmeye açık olmayı da bunu kanıtlar niteliktedir. Eğitim seviyeleri yüksektir ve tembel değillerdir.

1980 kuşağı sosyal yönüyle ise diğer kuşaklara nazaran ciddi bir fark söz konusudur. Karşılarına çıkan farklı kişiler ile yeni bağlantılar kurma fırsatını kaçırmazlar.