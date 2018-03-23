515 kiloluk baklava Guinness’e girecek

Kültür
ve Turizm
Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Travelexpo 3. Uluslararası Ankara Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde, dünyanın en büyük baklavası yapıldı. 7 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğinde olan baklava için 18 usta 5 saat boyunca seferber oldu. 150 kilo tereyağı ve 80 kilo cevizin kullanıldığı 515 kilo ağırlığındaki baklava Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydettirilecek. Bakan Kurtulmuş "Gastronomimiz turizme kazandırılacak. Bu yıl 38 milyon turist bekliyoruz" dedi. Burak Erdem ÇELİK
/ANKARA-Çağatay ATEŞSOY /
SABAH