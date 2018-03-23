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'da ''kardeşimi bu hale getirdiniz'' diyerek bağırdı ve okul müdürünü sırtından bıçakladı

Son dakika haberi... 'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Müdürü , bir öğrencinin ağabeyi Mustafa A. (19) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Müdür Varol'u merdivenlerden itip kaçan Mustafa A., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 17:16
Ağrı'da ''kardeşimi bu hale getirdiniz'' diyerek bağırdı ve okul müdürünü sırtından bıçakladı

Olay bugün Patnos'un Aktepe köyündeki 'nda (YBO) meydana geldi. Mustafa A., psikolojik sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi olan kardeşi R.A.'nın durumunu konuşmak için okula gitti.

BAĞIRDIKTAN SONRA SIRTINDAN BIÇAKLADI

Okulun giriş kapısında Müdür ile konuşan Mustafa A., "Kardeşimi bu hale getirdiniz" diye bağırmaya başladı. Tartışma büyüyünce Mustafa A. belinden çıkardığı bıçakla Müdür Varol'a saldırmak istedi. Müdür Varol, merdivenlerden inip kaçmak isterken, Mustafa A. tarafından sırtından bıçaklandı. Mustafa A. ardından da Varol'u merdivenlerden aşağı doğru itti. Varol acı içinde kıvranırken, Mustafa A. kaçtı.

YARALANAN OKUL MÜDÜRÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralanan YBO Müdürü Yusuf Varol, çlan ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Varol'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan Mustafa A. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa A., jandarmadaki ifadesinin adından adliyeye sevk edilecek.

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