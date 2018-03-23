Alanya'daki tefeci operasyonu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki polis ekiplerince tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik farklı adreslerde ve zamanlarda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi. 2 kişi ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları Alanya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı, 6 kişi ise adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde mağdurlardan senet alıp bankalara ait pos makinesi kullanarak yüksek faiz oranlarıyla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı.