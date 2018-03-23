Anne burada herkes öldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'den, ailesiyle birlikte Adana'da yerleşen Fırat Yurdakul (28), yine aynı köyden olan ve ailesiyle birlikte Adana'ya yaşayan Pınar Esen'e âşık oldu. 9 yıl önce genç kızı isteten Yurdakul, olumsuz yanıt alınca, iki taraf arasında husumet başladı. Sevdiği kız saplantı haline gelen Fırat Yurdakul, Esen ailesini tehdit etmeye başladı. Bu arada Yurdakul ailesi geçen yıl, köylerine döndü. Pınar Esen'in babası Tarık Esen (50) 2 gün önce Ortaköy'de yaşayan anne ve babasını ziyaret için aynı köye gitti. Durumu öğrenen Fırat Yurdakul da Tarık Esen'i bir kez daha tehdit etti. Bunun üzerine önceki gün jandarmaya ve savcılığa giden Tarık Esen, Yurdakul'dan şikâyetçi oldu. Akşam saatlerinde şikâyeti öğrenen ve alkol alan Fırat Yurdakul, telefonla aradığı Tarık Esen'e küfredince taraflar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine pompalı tüfeğini alarak eve giden Yurdakul, Tarık Esen ile babası İbrahim Esen ve annesi Cennet Esen'i öldürdü. Adana'dan dedesini ve ninesini ziyarete gelen 5 yaşındaki Cennet Tuncay ise başka bir odada divanın altına saklanarak kurtuldu.

360 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

Fırat Yurdakul da evden çıktıktan sonra arkadaşı olan Taylan Koray ve babasının işlettiği köy bakkalına gitti. Yurdakul, iddiaya göre Celal Koray'dan içki ve otomobilini istedi. Celal Koray da daha önceden borcu olduğunu hatırlatarak reddetti. Bunun üzerine baba ve oğlunu da öldüren Yurdakul, Celal Koray'ın otomobilini gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Fırat Yurdakul'un Kahramanmaraş yönüne gittiğini belirledi. Jandarmanın bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Emniyeti ise Plaka Tanıma Sistemi üzerinden Yurdakul'un kullandığı aracın, Göksun ilçesi yakınlarında olduğunu belirledi. Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun AKEDAŞ mevkiinde yolu kesen polis, Yurdakul'u 360 kilometre sonra yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli Yurdakul savcılık sorgusunda Pınar Esen'le 8-9 yıldır aşk yaşadıklarını, karşı çıkmaları üzerine ailesini öldürdüğünü ileri sürdü.

ŞOKE EDEN TELEFON

Adana'da oturan Tolga ve Uğur Esen Tuncay çiftinin çocukları 5 yaşındaki Cennet, bir süre önce çok sevdiği dedesinin Sivas'taki evine gitmişti. Çekyatın arkasına saklanarak katliamdan kurtulan küçük kızı olaydan bir süre sonra annesi Uğur Esen Tuncay'ın telefonla aradığı ortaya çıktı. Anne Uğur Esen Tuncay'ın küçük kıza dedesi ve ninesini sorunca, "Anne burada herkes öldü" dediği öğrenildi. Baba Tolga Tuncay, "Önce uyuyorlardır diye düşündük. Sonra ne olur ne olmaz diye jandarmadan yardım istedik. Jandarma kızımı çekyatın arkasında bulmuş. Yoksa onu da öldürürdü" diye konuştu.

CEZAEVİNDE SÜRÜNSÜN

Annesi , babası ve ağabeyini kaybeden küçük kızı da ölümden dönen Uğur Esen Tuncay katile isyan etti: "Ben hanginize dayanacağım. Ciğerim yanıyor. Hiç mi vicdanı yoktu bunun. Bir de polisin yanında göğsünü gererek yürüyor. Böyleleri çıkmasın, çıkınca yeğenimi de öldürecek. '30 sene sonra çıksam da alacağım' onu diyor. Yeğenimde hâlâ gözü. Çıkarmasınlar onu. Çürüsün orada. Evimizi açtık, ekmeğimizi verdik biz ona. Ciğeri yansın. Bir ömür sürünsün."

YÜKSEL MENEKŞE / SABAH