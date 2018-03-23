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için fırtına uyarısı

Meteoroloji, cumartesi günü için 'nın iç kesimlerinde, saatteki hızı 100 km'yi bulacak fırtına uyarısında bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:39
Antalya için fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın iç kesimlerinde (İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı) güney yönlerden kuvvetli esmekte olan rüzgarın, yarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesinin beklendiği kaydedildi. Fırtınanın, gece yarısına kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Antalya için fırtına uyarısı
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