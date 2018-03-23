Boşanmak için 900 bin TL istedi

Eski manken Sema İşbilen
, 2013'te bir TV programı projesinin sponsorluk görüşmelerinde tanışarak evlendiği eşi iş adamı Mustafa Nesip Ocak
'a İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. 'ESKİ EŞE NAFAKA' KAVGASI
İşbilen'in boşanma dilekçesindeki iddialara göre, çift arasında henüz balayında sorunlar baş gösterdi. Ocak, bu evliliğinin kamuoyunda duyulmasına neden olarak eşinin ünlü olmasını sorumlu tuttu ve bu nedenle eski eşine ödediği 30 bin liralık nafakayı yeni eşi İşbilen'in ödemesini istedi. İşbelin'in reddettiği bu talep, çiftin arasını bozdu.
Ocak, iddiaya göre evlenmeden önce İşbilen'in çocuk isteğini kabul ettiği halde evlendikten sonra, 'Paran varsa yap çocuk. Benim zaten çocuğum var' diyerek reddetti. Ocak, son olarak evin kirasını ödemeyeceğini belirtince İşbilen ailesinin yanına taşındı ve 3 bin 500 lira tedbir nafakası ile 900 bin lira tazminat istemli boşanma davası açtı. Karşı dava açan Ocak "Dengesiz bir koca portresi çizmeye çalışıyor" dediği eşinin iddialarını reddetti.