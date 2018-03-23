Alaattin Çakıcı’nın adamlarına operasyon

Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın çetesine yönelik başta İstanbul olmak üzere 7 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Mardin, Kırıkkale ve Tokat'ta gerçekleşen baskınlarda 1'i polis, 2'si avukat toplam 53 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre şüpheliler Çakıcı'nın Bolu ve Kırklareli cezaevlerinde yattığı sürede yasadışı faaliyetleri sürdürdü. Çakıcı, talimatlarını avukatları ve ziyaretçileri aracılığıyla verdi. Şüpheliler, son 1 yılda örgütiçi hesaplaşmalar nedeniyle eski üyelerine silah verip kendi ayaklarına sıktırdı ve görüntüleri internette paylaştı.

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