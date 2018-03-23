Cama çarptı, silahı düşürünce kaçtı

İSTANBUL Ataşehir'de yüzü maskeli gaspçı, PTT şubesine gelerek çalışan memura silah çekti ve paraları vermesini istedi. Memur direnince ikili arasında kavga çıktı. Arbede üzerine silahını yere düşüren gaspçı hiçbir şey alamadan kaçtı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı. Daha önceden polise geliş kaydı bulunan şüpheli Ali Rıza T.'nin Ataşehir'deki evine baskın yapıldı. Yakalanan Ali Rıza T. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖREVLİ İTİRAZ EDİNCE...

Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, PTT'ye soygun için gelen gaspçı, cam kapıyı fark etmeyip oraya çarpıyor. Daha sonra kapıyı açıp içeri giren gaspçı, bankoda oturan memur R.Ö.'ye silah çekiyor ve poşeti veriyor. Görevli itiraz edince bankonun arkasına gelip, darp etmeye çalışıyor. Bu esnada silahı düşen gaspçı kaçıyor.