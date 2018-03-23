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Cama çarptı, silahı düşürünce kaçtı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Cama çarptı, silahı düşürünce kaçtı

'de yüzü maskeli gaspçı, PTT şubesine gelerek çalışan memura silah çekti ve paraları vermesini istedi. Memur direnince ikili arasında kavga çıktı. Arbede üzerine silahını yere düşüren gaspçı hiçbir şey alamadan kaçtı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı. Daha önceden polise geliş kaydı bulunan şüpheli T.'nin Ataşehir'deki evine baskın yapıldı. Yakalanan Ali Rıza T. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖREVLİ İTİRAZ EDİNCE...
Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, PTT'ye soygun için gelen gaspçı, cam kapıyı fark etmeyip oraya çarpıyor. Daha sonra kapıyı açıp içeri giren gaspçı, bankoda oturan memur R.Ö.'ye silah çekiyor ve poşeti veriyor. Görevli itiraz edince bankonun arkasına gelip, darp etmeye çalışıyor. Bu esnada silahı düşen gaspçı kaçıyor.

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Cama çarptı, silahı düşürünce kaçtı
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