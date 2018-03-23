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Cinnet getiren kardeş ablasını vurdu, etti

Giriş Tarihi: 23.3.2018
'de cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi ablasını silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla etti. Uzunköprü ilçesine bağlı Balabanköy'de meydana gelen olayda, tartışma sırasında Birol B. evdeki pompalı tüfeği alarak önce ablası Nergis B.'yi öldürdü daha sonra ise kendini vurarak intihar etti. Nergis B.'nin Antalya'nın Kuşadası ilçesinde bir hastanede çalıştığı ve köydeki evlerinde temizlik yapmak için 5 günlüğüne Edirne'ye geldiği öğrenildi. Birol B.'nin ise Balabanköy'deki evde engelli bir kardeşine baktığı belirtildi.
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Cinnet getiren kardeş ablasını vurdu, intihar etti
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