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Dereye uçtular: 1 şehit 1 kayıp

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Dereye uçtular: 1 şehit 1 kayıp
Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memuru, önceki gece, uyuşturucu taşıdığı ihbarı yapılan ve Gümüşhane yönünden gelen bir otomobili takibe aldı. Ancak Maçka ilçesindeki Çatak Köprüsü mevkiinde kontrolden çıkan polis otosu, Değirmen Deresi'ne uçtu. Kazada polis memurları Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı kurtuldu. Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları ise halen devam ediyor. Kazada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Çavdar'ın 6 yıl Siirt'te görev yaptığı, başarılı çalışmaları dolayısıyla 'Üstün Başarı Belgesi' ile ödüllendirildiği öğrenildi. Çavdar için, Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törende şehidin eşi Tuğba Çavdar tabuta sarılarak "Çocuklarımız bana emanet, hakkını helal et, aklın biz de kalmasın" diyerek gözyaşı döktü.
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Dereye uçtular: 1 şehit 1 kayıp
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