Esra Albayrak'tan 'çocuk istismarı' açıklaması

Sosyolog Dr. Esra Albayrak, çocuk ihmali ve istismarına ilişkin, "Sanki Türkiye'ye özgü bir problemi tartışıyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Önce konunun küresel bir vesile olduğunu ortaya koymalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, TOGEMDER öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Biz Geleceğiz" projesi kapsamında Şişli'de bir otelde, "Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu" gerçekleştirildi.





Sempozyum kapsamında düzenlenen "Çocuk ihmal ve istismarında çok boyutlu değerlendirme" oturumunun moderatörlüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak yaptı.

Albayrak, sempozyumun önemine vurgu yaparak, çocuk ihmali ve istismarı sorununun medyanın günlük tartışmaları içerisinde çözümlenmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü söyledi.

Konunun doğru mecralarda tartışılmasının önemine dikkati çeken Albayrak, şöyle konuştu:

"Çocuk ihmali ve istismarı, ciddi bir titizlik gerektiren, birden fazla kurumun içinde olmasını gerektiren bir konudan bahsediyoruz. Sosyolojik, psikolojik, ekonomik, dini ve kültürel boyutlarıyla tartışılması ve bilhassa uzmanlar tarafından tartışılması gereken bir konudur. Bir sosyolog olarak bunun Türkiye'de bir zemin kayması yaşadığını görüyorum. Sanki Türkiye'ye özgü bir problemi tartışıyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Önce konunun küresel bir vesile olduğunu ortaya koymalıyız. Küresel bağlamda incelemezsek eğer önleyici tedbirler olarak sunacağımız tedbirlerin de doğru adrese gitmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla küresel şiddetin yükseldiği bir dönemde yaşadığımız gerçeğini ortaya koyacağız. Onun akabinde de önce küresel verileri inceleyeceğiz. Ondan sonra da Türkiye'ye özgü ne tür tedbirler söz konusu olabilir, Türkiye'de bir artış söz konusu mudur, değil midir? Bunları tartışmak yerinde olacaktır."

"Çocuk ihmal ve istismarında hukuki boyut" konusunda sunum yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ise cinsel istismar suçlarıyla ilgili yasalardaki cezalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Soru-cevap kısmında çocuk istismarcılarının idam edilmesini isteyen bir davetlinin, "Mevcut çalışmalarda idam konusu var mı?" şeklindeki sorusuna İrfan Fidan, şu yanıtı verdi:

"İdam konusu, savcı ve hakimlerin dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasal bir düzenlemeye kavuşturulacak bir konudur. Benim vicdanıma soracak olursan, ben de sana katılıyorum. Senden farklı bir düşüncem yok. Bu konuda yasal düzenleme yapılırsa bize de uygulamak düşer."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selahattin Güven de istismar vakasının toplumsal meselenin sonucu olduğunu ve toplumsal meselelerin yalnızca siyasal müdahalelerle çözülmesinin yanıltıcı olduğunu belirterek, bu konuda bireye, topluma ve devlete sorumluluk düştüğünü söyledi.

Çocuk ihmal ve istismarının öngörülebilir olduğunu dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"Eğer alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddeleri kullanan bir ebeveyn söz konusuysa, orada hem çocuğun kontrol edilmesi yani çocuğun dışarıda istismara uğrama ihtimali hem de maalesef o çocuğun evin içinde istismara uğrama ihtimali çok yüksek. Bunu nereden çıkarıyoruz. 17 yıl içerisinde 16 bin 128 çocuğumuz bir şekilde ilk adım birimlerimize geldi. Bu birimlerde biz bu çocukların niçin geldiklerini incelediğimizde, oralardan elde ettiğimiz veriler söz konusu. Daha önceki yıllarda bir şekilde istismar gerekçesiyle Çocuk Destek Merkezlerimize gelen o çocuklar üzerinde yaptığımız incelemelerde de aslında bağımlılığın çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. O yüzden bağımlılıkla mücadele aynı zamanda bizim istismarla mücadelemizin çok çetin bir parçası."

"Çocuk ihmal ve istismarında eğitimin önemi" konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürü Cem Gençoğlu sunum yaparken, "Çocuk ihmal ve istismarında sağlık boyutu" konusunda ise İstanbul 1. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Engin Ersin Şimşek bir sunum yaptı.