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'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan sanığa hapis cezası istemi

'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalanan hakkında, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 11:33
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan sanığa hapis cezası istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli 'in 11 Ocak 2017 tarihinde müşteki Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye gittiği, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak, "Kupa bizim", "Trabzon" diye bağırdığı, görevlilerin şüpheliye müdahale ederek kupayı elinden aldığı belirtiliyor.

'KUPA BİZİM' DİYE BAĞIRMIŞ

İddianamede şüphelinin ifadesinde taraftarı olduğunu, Trabzonspor'un hakkı olduğunu düşündüğü 2010-2011 sezonu lig şampiyonluk kupasını görmek amacıyla olay günü Trabzon'dan İstanbul'a geldiğini, Fenerbahçe'nin müzesine gidip kupayı gördüğünde almaya karar verdiğini söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde kupayı almak için camı zorladığında camın patladığını, o anın coşkusu ile 'kupa bizim' diye bağırdığını söylediği belirtilen iddianamede, sanığın, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan sanığa hapis cezası istemi
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