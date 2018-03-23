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lulara şoku: yağdı

'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur kaplı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken oto yıkamacılar yaşanan yoğunluktan memnun kaldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 09:25
İstanbullulara hava durumu şoku: Çamur yağdı

'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu görenler araçlarını kendi imkanlarıyla temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

OTO YIKAMACILAR MEMNUN

Aracının üzerini çamur kaplı olarak gören Suat Üstündağ soluğu oto yıkamacıda aldı. Üstündağ, "Sabah uyandığımda aracı çamur içinde gördüm. İnsanların temas etmesi halinde ne gibi bir zarar getirir bilemiyorum tabi "diye konuştu.

Sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandığını söyleyen bir oto yıkamacı ise "Çok müşteri geldi Allah'a şükürler olsun. Sabahtan beri 20-25 müşteri geldi" dedi.

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İstanbullulara hava durumu şoku: Çamur yağdı
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