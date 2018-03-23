Kahramanmaraş'ta aranan bir şahıs intihar girişiminde bulundu

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güneşevler Sitesinde yer alan bir apartman dairesinin 10. katında meydana geldi. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mustafa Erşan'ı, yakalanması için Dulkadiroğlu İlçe Jandarma ekipleri operasyon yaptı. Yakalanacağını anlayan Mustafa Erşan, evine kendini kilitledi. Jandarma ekipleri müdahalesine rağmen kapıyı açmayan Mustafa Erşan, içeri girmeleri halinde kendine zarar vereceğini söyledi.

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Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma, eve girebilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 10. kata ulaşan jandarma, şüpheli Mustafa Erşan'ın yakaladı.

Kapının açılmasıyla birlikte Mustafa Erşan, gözaltına alındı.