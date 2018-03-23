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'de trafik sı: 4 yaralı

'nin Gölcük ilçesindeki bir kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 22:34
Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

akşam saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. idaresindeki 41 RU 989 plakalı otomobil ile idaresindeki 34 KP 6366 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Berat Berkay Yılmaz, eşi Gökçe Karabayır Yılmaz, baldızı Simge Karabayır ile otomobil sürücüsü Enes Çelik yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük ve İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

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Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı
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