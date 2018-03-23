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'da özel halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

'da, özel halk otobüsü şoförü İ.T. (31), polis ekiplerinin kontrolü sırasında yapılan testte, 1,13 promil alkollü çıktı. Sürücü belgesine el konulan İ.T., polis merkezine götürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 14:32
Kütahya'da özel halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

Merkez Atatürk Bulvarı'nda trafik kontrolü yapan polis ekipleri, İ.T. yönetimindeki 43 H 0112 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Yapılan testte, özel halk otobüsü şoförü İ.T.'nin 1,13 promil alkollü olduğu belirlendi. Otobüsteki yolcular, başka özel halk otobüsüne bindirilirken, İ.T.'ye 'alkollü araç kullanmaktan' 1253 liralık cezası kesildi.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Sürücü belgesine de el konulan İ.T., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında yasal işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Kütahya'da özel halk otobüsü şoförü alkollü çıktı
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