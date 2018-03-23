Polisten kaçan kamyon sürücüsü kaza yaptı

Nazilli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu park halindeki bir otomobil ve üç motosiklet zarar gördü. Kaza sırasında yol kenarında yürüyen bir kadın, kamyonun arkasında bulunan sebze ve meyve kasalarının altında kalarak yaralandı.
Giriş Tarihi: 23.3.2018 08:50Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 08:57
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu kaldırımda yürürken araçtan düşen kasaların altında kalan kadın yaralandı.