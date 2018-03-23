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Polisten kaçan kamyon sürücüsü yaptı

ilçesinde  polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kamyonun devrilmesi  sonucu park halindeki bir otomobil ve üç motosiklet zarar gördü. sırasında  yol kenarında yürüyen bir kadın, kamyonun arkasında bulunan sebze ve meyve  kasalarının altında kalarak yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 08:50 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 08:57
Polisten kaçan kamyon sürücüsü kaza yaptı

'ın ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu kaldırımda yürürken araçtan düşen kasaların altında kalan kadın yaralandı.

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Polisten kaçan kamyon sürücüsü kaza yaptı
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