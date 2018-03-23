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cihazı tefecilerine operasyon

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, cihazlarıyla tefecilik yapıldığı öne sürülen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 11 pos cihazıyla 137 bin lira nakit para ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 11:17
POS cihazı tefecilerine operasyon

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Siteler bölgesinde, cihazlarıyla tefecilik yapıldığı öne sürülen tabelasız bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 11 pos cihazı, 137 bin lira nakit para, kartlarından usulsüz çekim yapılan kişilerin bilgilerinin de yer aldığı yasal olmayan kasa defterleri, çok sayıda kimlik fotokopisi ve vekaletname bulundu.

POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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POS cihazı tefecilerine operasyon
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