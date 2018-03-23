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Sahilde elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu

sahilinde, elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı şekilde bir kişiye ait ceset bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 07:08 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 07:08
Sahilde elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme sahilinde park alanında elleri arkadan bağlanmış, boynundan ağaca iple asılı bir erkek gören uyruklu kişi, durumu çevredeki özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra polisler, Afganistan uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen cesedi ağaçtan indirdi.

Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde ve cesette yaptıkları incelemede herhangi bir kimlik kartına veya belgeye rastlanmadı.

İncelemelerin ardından cesedi otopsi için Kurumu morguna gönderilen kişinin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Sahilde elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu
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