Son dakika: İzmir'de belediye başkanının eşini öldüren bakıcıya müebbet hapis cezası

Olay, 2016 yılının Kasım ayında Karşıyaka'nın Bostanlı semtindeki 2034 Sokak numara 4'teki Efes 1 bloklarında meydana geldi. Gürcistan uyruklu kadın bakıcısı Lia Kokorashvili ile yaşayan 2 çocuk annesi Bigül Esin'i telefonla arayan komşuları, kendisine ulaşamadı. Telefona çıkan Lia Kokorashvili iddiaya göre önce Kuşadası'ndaki yazlıkta olduklarını, bir sonraki aramada da Esin'in müsait olmadığını söyledi. Bunun üzerine, komşuları kendilerinde bulunan anahtarla evine girdiklerinde Bigül Esin'i yatak odasında ölü buldu ve polisi aradı.

POLİS TARAFINDAN DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Polisin evde yaptığı incelemede 1963- 1973 yılları arasında Aydın belediye başkanlığı yapan avukat Orhan Esin'in eşi olan Bigül Esin'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, evden ziynet eşyalarıyla yaşlı kadına ait kredi kartı ve cep telefonunun alındığı tespit edildi. Katil zanlısı bakıcının Gürcistan'a gitme ihtimali üzerine polis havalimanı ve otogarda önlem aldı. Ayrıca ekipler, Esin'in kartından 5 bin TL para çekildiğini saptadı. Bu arada otogardaki bir firmadan Lia Kokorashvili adına bilet alındığı, otobüsün Gürcistan'a doğru yola çıktığı belirlendi.

İZİNLİ POLİS YAKALADI

Otobüs şoförüyle irtibat kuran polis, Kırıkkale'ye yaklaştıklarını öğrenince, İzmir Emniyeti Cinayet Büro Amirliği'nde görevli olan ve yıllık iznini Kırıkkale'de geçiren polis memurundan yardım istedi. Kırıkkale'deki diğer polislerle durdurulan yolcu otobüsünde bulunan Lia Kokorashvili gözaltına alındı. Zanlının yapılan üst aramasında, çamaşırının içinde, öldürdüğü Bigül Esin'e ait ziynet eşyaları ele geçirildi. İzmir'e getirilen Lia Kokorashvili tutuklandı, hakkında 'kasten adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Lia Kokorashvili, sanık avukatı Hande Tekin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Lia Kokorashvili, Bigül Esin'i planlı bir şekilde öldürmediğini öne sürerek, "Gürcistan'dan buraya çalışmak amacıyla geldim. Yoksulluk beni burada çalışmaya zorladı. Ziynet eşyalarını ilk işe başladığımda görmüştüm. Bunlar için insan öldürecek kadar vicdansız değilim. Ani bir tartışma sonrasında bu olay yaşandı, pişmanım ve üzgünüm" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise söz alarak, sanığın suçu işleyiş bakımından tahrik altında olmadığını ve indirim uygulanmaması gerektiğini söyledi. Duruşma savcısı da önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın 'kasten adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

İYİ HAL İNDİRİMİNE İTİRAZ

Mahkeme heyeti, sanık Lia Kokorashvili'ye 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Evdeki ziynet eşyalarını çalmasından dolayı nitelikli yağma suçundan verilen 11 yıl hapis cezası da yine duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 9 yıl 2 aya düşürüldü. Bigül Esin'in kredi kartlarını cinayetten sonra kullanmasından dolayı da güveni kötüye kullanmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, tutukluluk halinin devamına karar verilen Lia Kokorashvili'nın aldığı cezalarda uygulanan iyi hal indiriminin kaldırılması için istinafa başvurduklarını belirtti.