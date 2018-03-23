Ünlü oyuncuya kokainden gözaltı

İstanbul Narkotik Polisi, kokain satın aldığı belirlenen oyuncu-şarkıcı Adnan Koç
'un da aralarında bulunduğu şüphelileri gözaltına aldı. Polis ünlü isimlere uyuşturucu madde temin eden Sinan B.'nin izine ulaştı. Takibe alınan Sinan B.'nin Ataşehir
'de, oyuncu-şarkıcı Adnan Koç'a beş kullanımlık kokain sattığı fark edildi. Muhteşem Yüzyıl
'da 'Behram' Paşa rolüyle dikkat çeken oyuncunun kardeşleri ve arkadaşı ile buluştuğu kafeye baskın düzenlendi. Torbacı Sinan
B. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet Koç
ve 2 kardeşi ile torbacı Sinan B. tutuklandı.