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Ünlü oyuncuya kokainden gözaltı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Ünlü oyuncuya kokainden gözaltı
İstanbul Narkotik Polisi, kokain satın aldığı belirlenen oyuncu-şarkıcı 'un da aralarında bulunduğu şüphelileri gözaltına aldı. Polis ünlü isimlere uyuşturucu madde temin eden Sinan B.'nin izine ulaştı. Takibe alınan Sinan B.'nin 'de, oyuncu-şarkıcı Adnan Koç'a beş kullanımlık kokain sattığı fark edildi. 'da 'Behram' Paşa rolüyle dikkat çeken oyuncunun kardeşleri ve arkadaşı ile buluştuğu kafeye baskın düzenlendi. B. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ve 2 kardeşi ile torbacı Sinan B. tutuklandı.
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Ünlü oyuncuya kokainden gözaltı
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