Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Van merkezli FETÖ operasyonu

Van merkezli operasyonu

Van merkezli 15 ilde /'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 09:40
Van merkezli FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki / silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Van merkezli Isparta, Bitlis, , Manisa, , Antalya, Tokat, Balıkesir, Bingöl, , Kocaeli, Kastamonu, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kara Kuvvetleri ve Jandarma personeli 8 muvazzaf ve 4 eski asker gözaltına alındı, ikisi muvazzaf asker 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Van merkezli FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN