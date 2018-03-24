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12 yaşındaki kız çocuğuna iddiasında tutuklama

’ın Çorlu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna de bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce . Adliye girişinde vatandaşlar, şüpheli şahsa tepki gösterdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 19:41 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 19:42
12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasında tutuklama

Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün Çorlu'da Emlak Konutları mevkiinde meydana geldi. Adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı 12 yaşındaki kız çocuğunu ettiği iddia edilen E.K. adlı şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasında tutuklama


İddiaya göre, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki kız çocuğu okuldan çıkıp eve gittiği sırada adres sorma bahanesiyle yanına gelen bir kişi telefonunda bulunan cinsel içerikli görüntüleri kendisine izletmeye başladı. N.N.'nin bağırması üzerine zanlı olay yerinden hızla kaçmaya başladı. N.N.'nin durumu annesine anlatması üzerine aile kızlarını alıp emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis bir yandan eşkali verilen şüpheliyi ararken diğer yandan bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Üç saatlik incelemenin ardından zanlının E.K., olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile evinde yakalanan E.K, gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çocuğa suçundan . E.K.'nin 2011 yılında da taciz suçlaması ile ceza aldığı ortaya çıktı.

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12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasında tutuklama
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