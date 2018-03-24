Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün Çorlu'da Emlak Konutları mevkiinde meydana geldi. Adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen E.K. adlı şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasında tutuklama



İddiaya göre, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki kız çocuğu okuldan çıkıp eve gittiği sırada adres sorma bahanesiyle yanına gelen bir kişi telefonunda bulunan cinsel içerikli görüntüleri kendisine izletmeye başladı. N.N.'nin bağırması üzerine zanlı olay yerinden hızla kaçmaya başladı. N.N.'nin durumu annesine anlatması üzerine aile kızlarını alıp emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis bir yandan eşkali verilen şüpheliyi ararken diğer yandan bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Üç saatlik incelemenin ardından zanlının E.K., olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile evinde yakalanan E.K, gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı. E.K.'nin 2011 yılında da taciz suçlaması ile ceza aldığı ortaya çıktı.