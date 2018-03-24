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'da genç bir kadın, öldürülen sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı

Son dakika haberi... ’da bir genç kadın, hırsızlık sucudan çok sayıda kaydı bulunan ve tartışma sırasında vurularak öldürülen sevgilisi 'a iki katlı mezar yaptırıp mezar taşına "Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen” diye yazdırdığı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 09:28
Adana'da genç bir kadın, öldürülen sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 16 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan (22), bir süre önce kiraladığı otomobille kaza yaptı. Çıkan masrafı ödemekte zorluk çeken Cebrail Yılmaz, arkadaşı Hüseyin A.'dan (28) borç para istedi. 400 lira borç verdiği Cebrail Yılmaz'ı kız arkadaşı Yaren T. ile gören Hüseyin A. bu duruma sinirlendi. Alkol alan 2 arkadaştan Hüseyin A., Cebrail Yılmaz'a, "Bana param yok diyorsun. Benden borç para alıyorsun ve aldığın parayı kızlarla yiyorsun" diye sitem etti. Taraflar arasında çıkan küfürlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin A., yanında bulundurduğu silahla birkaç el ateş ettiği Cebrail Yılmaz'ı vurarak öldürdü.



"SEVGİLİSİNE HEMEN MEZAR YAPTIRDI"

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken sevgilisinin öldüğünü öğrenen Yaren T., acı haberle yıkıldı. Sevgilisine son olarak bir hediye vermek isteyen Yaren T., erkek arkadaşı Cebrail Yılmaz'a iki katlı mezar yaptırarak mezar taşına, "Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen" diye yazdırdı.

Cebrail Yılmaz, Küçükoba Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken katil zanlısı cinayet dedektifleri tarafından yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden katil zanlısı tutuklandı.

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