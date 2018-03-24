Baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarına döndü.

Alaşehir'de yaklaşık bir asırdır cadde ve sokak aydınlatma direkleri ile kullanılmayan metruk evlerin üzerine yuva yapan leylekler, bahar mevsimi ile birlikte yuvalarına gelmeye başladı.

METRUK EVLERİ LEYLER YÜZÜNDEN YIKMIYORLAR

İlçe kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Baklacı Mahallesi'nde yuvalayan leylekler, köyün simgesi haline geldi. Köydeki bazı elektrik direkleri ve metruk evleri yuva edinen leyleklerin baharın müjdecisi olduğunu ifade eden köylüler, leylekler için metruk evleri yıkmadıklarını söylediler.

Leyleklerin her sene Mart ayının ortalarına doğru geldiğini ifade eden Çetinkaya, bu şekilde baharın geldiğini anladıklarını söyledi.

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