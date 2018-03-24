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ın müjdecisi ler gelmeye başladı

'nın ilçesinde ın müjdecisi olarak bilinen ler, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarına döndü. Bir asırdan bu yana leyleklerin mahallelerine geldiğini belirten köylüler, "Sokak direkleri ve boş evlerin üzerindeki yuvalarına dönüyorlar. Bizler de boş olmalarına rağmen leylekler için bu evleri yıkmıyoruz. Onlar bu köyün neşesi” diyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 18:41
Baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı

'nın ilçesinde ın müjdecisi olarak bilinen ler, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarına döndü.

Alaşehir'de yaklaşık bir asırdır cadde ve sokak aydınlatma direkleri ile kullanılmayan metruk evlerin üzerine yuva yapan leylekler, bahar mevsimi ile birlikte yuvalarına gelmeye başladı.

METRUK EVLERİ LEYLER YÜZÜNDEN YIKMIYORLAR

İlçe kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Baklacı Mahallesi'nde yuvalayan leylekler, köyün simgesi haline geldi. Köydeki bazı elektrik direkleri ve metruk evleri yuva edinen leyleklerin baharın müjdecisi olduğunu ifade eden köylüler, leylekler için metruk evleri yıkmadıklarını söylediler.

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Leyleklerin her sene Mart ayının ortalarına doğru geldiğini ifade eden Çetinkaya, bu şekilde baharın geldiğini anladıklarını söyledi.

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Baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı
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