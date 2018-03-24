Beton değil yöresel taşlar kullanılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, "Göbeklitepe'ye beton döküldü" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Kocameşe, "Yol kaplamasında beton veya asfalt değil, çevre dokuya uygun renkte yöresel küp kullanılmıştır. Göbeklitepe'de bütün çalışmalar bilimsel yöntemlere uygun olarak devam ettirilmektedir. Kazı alanında ağır iş makineleriyle çalışma yapıldığı bilgisi doğru değildir. Kullanılan iş makineleri lastik tekerleklere sahip çok küçük araçlar. Kesinlikle tarihi yapıya zarar verecek iş makineleri burada yok" dedi.

DOKUYA UYGUN RENKTE KÜP TAŞ

Dünyanın en eski tapınağını gün yüzüne çıkaran Alman Arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt'in sosyal medyadan paylaştığı, "Göbeklitepe'de beton dökülüyor, tarihi yapı zarar görüyor" iddialarına "Kazı çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Yol kesitinde, koruma ilkesi gereğince mevcut dokuya zarar vermemek amacıyla zemin ile tüm ilişkiyi ortadan kaldıracak şekilde keçe serme işlemi uygulanmaktadır. Yol kaplaması olarak kalıcı beton veya asfalt değil çevre dokuya uygun renkte yöresel küp taş kullanılmaktadır. Küp taşlarının zaman içinde yanlara yayılmasını engellemek amacıyla, yol kenarlarına konulan bordürlerin altı harçlı malzeme ile keçe üzerine sabitlenmektedir. Böylece yolun araç geçişleri ile zarar görmesi engellenmiştir. Göbeklitepe'de bütün çalışmalar bilimsel yöntemlere uygun olarak devam ettirilmektedir"