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Bu akşam 'da tarihi yapılar 1 saatliğine karanlığa büründü!

WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye şubesinin dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği ‘’ etkinliğinin bu seneki kampanyası kapsamında bu akşam bir saatliğine ’un tarihi bölge ve yapılarında ışıklar kapatıldı. Daha güzel bir dünya kampanyası kapsamında ışıklar kapatılınca şehrin görünümü ilginç bir hal aldı. Özellikle boğazda 'nün bir anda karanlığa bürünmesi gizemli bir görüntü ortaya çıkardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 21:38 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 23:22
Bu akşam İstanbul'da tarihi yapılar 1 saatliğine karanlığa büründü!

WWF-Türkiye'nin dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek 2007'den bu yana gerçekleştirdiği '' etkinliğinin bu yılki kampanyası kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında daha güzel bir dünya için ışıklar kapatıldı. Bu yıl etkinliğe destek vermek için , , Ayasofya Müzesi, , Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye, Dolmabahçe camileri, Haydarpaşa Garı gibi pek çok yapı karanlığa büründüğü etkinliğe toplamda 38 anıtsal yapı ve 14 belediye destek verdi. İşte o görüntüler:

Bu akşam İstanbul 1 saatliğine karanlığa büründü!

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Bu akşam İstanbul'da tarihi yapılar 1 saatliğine karanlığa büründü!
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