İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim programlarında eğitim gören 6 engelli genç, Afrin'de destan yazan Mehmetçiğin yiğitliğinden ilham alarak yeni bir çalışmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında "Afrin için bir marş yazamaz mıyız?" çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya yanıt gecikmedi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği eğitimlere katılan engelli gençler, duygulandıran bir eser ortaya çıkardı. İşte engelli gençlerin Afrin Marşı:
Engelli gençlerden Afrin marşı