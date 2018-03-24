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den marşı

Geçtiğimiz günlerde 'ın " için bir marş yazamaz mıyız?" çağrısına den anlamlı bir yanıt geldi. 'nin düzenlediği eğitimlere katılan engelli gençler, duygulandıran bir eser ortaya çıkardı...

Giriş Tarihi: 24.3.2018 18:56 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 21:05
Engelli gençlerden Afrin marşı

'nin eğitim programlarında eğitim gören 6 engelli genç, 'de destan yazan Mehmetçiğin yiğitliğinden ilham alarak yeni bir çalışmaya imza attı. , geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında " için bir marş yazamaz mıyız?" çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya yanıt gecikmedi: Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği eğitimlere katılan , duygulandıran bir eser ortaya çıkardı. İşte engelli gençlerin :

Engelli gençlerden Afrin marşı

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Engelli gençlerden Afrin marşı
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