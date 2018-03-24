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Son dakika: 'da trafik kazası: Yolcu otobüsü şarampole devrildi! 4 ölü, 37 yaralı

Son dakika haberi... ile Ankara karayolu arasında sabaha karşı sabaha vahim bir trafik kazası gerçekleşti. Özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 10:45
Son dakika: Aksaray'da trafik kazası: Yolcu otobüsü şarampole devrildi! 4 ölü, 37 yaralı

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 ÖLÜ, 37 YARALI!

'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adıyaman'a geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Nurettin T. (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı Kırmızıgül firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Son dakika: Aksaray'da trafik kazası: Yolcu otobüsü şarampole devrildi! 4 ölü, 37 yaralı
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