Son Dakika Haberi: Konya'da hamile eşini vuran koca, olayı hatırlamadığını söyledi

HEM EŞİNİ VURDU, HEM HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde eşi Fatma Çakıllı'ya (35) şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Yaşar Çakıllı (44), 2 aylık hamile eşini av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Tutuklanan Çakıllı'nın polisteki ifadesinde, "Pompalı tüfeği aldığım ve korkutmak amaçlı havaya ateş ettiğimi hatırlıyorum. Kaç kez ateş ettim, direk eşime veya başkasına doğrulttuğumu hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 28 Şubat günü saat 16.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi 303 Sokak'ta meydana geldi. Eşi Fatma Çakıllı'ya şiddet uyguladığı için hakkında daha önce 3 ay evden uzaklaştırma kararı verilen fırın işçisi Yaşar Çakıllı, öğle saatlerinde eve gelip eşiyle tartıştı. Eşinin polise ihbarı üzerine kaçan Yaşar Çakıllı, birkaç saat sonra av tüfeğini alıp tekrar eve döndü.