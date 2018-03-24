Son dakika: İzmir'de doğumda karnında gazlı bez unutulan kadın ameliyata alındı

KONTROLE GİTTİKLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Kiraz ilçesindeki baba evine ziyarete gittiğinde aniden rahatsızlanan ve karın ağrısı şikayetiyle Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şule Ayşe Erhan'a (36) yapılan tetkiklerde, geçen ekim ayında başka bir hastanede yaptığı doğum sırasında karnında 2 gazlı bez unutulduğu belirlendi. Doğum sırasında unutulan gazlı bezler ameliyatla alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Cihan Erhan, eşi Şule Ayşe Erhan ile geçen 21 Mart'ta umreden dönen kayınpederi Nuri Karakulak'ı (68) ziyaret için Kiraz ilçesindeki evine gitti. Şule Ayşe Erhan, ertesi gün baba evinde bulundukları sırada aniden rahatsızlandı. Erhan, eşi ve sağlık memuru olan ağabeyi Halil Karakulak tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada Radyoloji Polikliniği'nde görevli Uzman Doktor Ali Tosun'a muayene oldu.