Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 19

BUGÜN NELER OLDU