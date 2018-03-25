Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cam silerken pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Cam silerken pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

’da cam silen bir kadın, dengesini kaybedip 1. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 17:31
Cam silerken pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebu Suud Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 1. katındaki eve temizliğe giden Raziye Topçu (44), camları sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden aşağıya düştü. Kadını kanlar içerisinde gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kafasının üzerine düşerek boynunun kırıldığı öğrenilen Raziye Topçu'nun, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cam silerken pencereden düşen kadın hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN