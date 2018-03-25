Denizli'de kaza: 5 ölü 1 yaralı

Denizli'den Muğla'ya gitmekte olan içerisinde 6 kişinin bulunduğu 20 YF 082 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su birikintisine devrildi.

Araçta bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybederken 1 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım çağırdı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri su birikintisine düşen aracı çıkarttı, araçta bulunan diğer beş kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralının Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.