Dolar dolu torbayı elleriyle verdi

Arbaş Kaplama Sanayii'nin eski sahibi Nejdet Özarutan'ı (92), ev telefonundan arayan bir kişi, emniyetten olduğunu beyan ederek arama yapacaklarını, evde bulunan Amerikan dolar
ları ile ellerindeki dolarların karşılaştırılması gerektiğini söyledi. Polis zannettiği kişinin teklifini kabul eden Özarutan, evinde bulunan dolarları hazırladı ve telefondaki kişinin yönlendirdiği şahsı eve aldı. Dolar dolu torbayı gelen şahsın önüne koyan Özarutan, zanlının torbayı alıp kaçmasıyla şoke oldu. Asayiş Büro Amirliği'nin takibindeki dolandırıcılar kısa sürede yakalandı. PARA İADE EDİLDİ
İşadamının evine giden şüphelinin Doğukan Bakır, gözcülük yapan kişinin Bayram K., organize eden şüphelinin ise Yusuf Ertuvan olduğu anlaşıldı. Mahkeme, Bakır ve Ertuvan hakkında 3 yıl 9 ay hapis ve 85 bin lira para cezasına hükmetti. Bayram K. ise atılı suçu işlediğine dair delil olmadığından beraat etti. Polisin el koyduğu dolarlar Özarutan'a iade edildi.