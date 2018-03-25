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Eski askeri araçların ikinci baharı

lu tamirci, daha önce askeriyede kullanılan arazi araçlarını onararak kullanılır hale getiriyor. Araçlar ardından satışa sunuluyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 12:36
Eski askeri araçların ikinci baharı

'da yaklaşık 40 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Turgut Karapestil, askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yoluyla satın alarak restore ediyor. Birçoğu tamamen kullanılmaz ve hurda olan araçları Makine Kimya Enstitüsünden temin ettiğini aktaran Karapestil, bu iş için kurduğu özel deposunda askeri araçları adeta biriktiriyor. Askeri birliği andıran deposunda araçları her gün kontrol eden tamirci Turgut Karapestil, zevkle yaptığı işi ile yıllık yaklaşık 30 tane arazi aracı sattığını belirtiyor.



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Eski askeri araçların ikinci baharı
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