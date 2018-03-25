Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane'de tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Gümüşhane'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.