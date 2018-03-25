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Güvenlik Uzmanı Ağar Afrin'deki dev tünel ve mağaraların görüntülerini paylaştı

Güvenlik Uzmanı Ağar, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerince temizlenen Afrin'deki terör inlerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.3.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 17:10
Güvenlik Uzmanı Ağar Afrin'deki dev tünel ve mağaraların görüntülerini paylaştı

Güvenlik Uzmanı , sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerince temizlenen Afrin'deki terör örgütü /'ye ait mağaraların görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde kazılan dev tünellerin mağaraya çıktığı görülüyor.

Afrin kırsalında dev hendek

Ağar, teröristlerin kazdığı dev çukurların görüntülerini ''Pes diyeceğim, yetmeyecek. Pes ötesi bir şey bu'' notuyla paylaştı.

Görüntüler, Afrin'e bu denli sığınaklar yaparak direceneceğini zanneden terör örgütlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısındaki hezimetini de gözler önüne seriyor

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Güvenlik Uzmanı Ağar Afrin'deki dev tünel ve mağaraların görüntülerini paylaştı
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