Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.3.2018 17:32
İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1827 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada Tolga Cabadak, Ayhan B, Bekir Y, Kaan Ş. ve Volkan Y. yaralandı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Tolga Cabadak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan diğer 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN