Kayseri’de fırtına ağaçları söktü

Kayseri
'de gece başlayan ve saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları kökünden söktü, tabelaları devirdi. Şehir merkezinde ve ilçelerinde bir süredir görülen güneşli ve sıcak hava, dün gece itibariyle yerini şiddetli rüzgar ve yağışlı havaya bıraktı. Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli esen rüzgar saatte 90 kilometreye ulaşan hızla, fırtınaya dönüştü. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi'nde bulunan bir söğüt ağacı, fırtına nedeniyle devrildi. AA