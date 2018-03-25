Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kayseri’de fırtına ağaçları söktü

’de fırtına ağaçları söktü

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Kayseri’de fırtına ağaçları söktü
'de gece başlayan ve saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları kökünden söktü, tabelaları devirdi. Şehir merkezinde ve ilçelerinde bir süredir görülen güneşli ve sıcak hava, dün gece itibariyle yerini şiddetli rüzgar ve yağışlı havaya bıraktı. Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli esen rüzgar saatte 90 kilometreye ulaşan hızla, fırtınaya dönüştü. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi'nde bulunan bir söğüt ağacı, fırtına nedeniyle devrildi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de fırtına ağaçları söktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN