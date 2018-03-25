Kocası eve kilitledi, polis pencereden kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi 56028 Sokak'taki 39 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce Cafer Özveren (24) ile evlenen Gözde Özveren (22), bir süre sonra kocasıyla anlaşamadı. Bu nedenle sık sık tartışan Gözde Özveren eşi tarafından darp edildi. Bu duruma dayanamayan kadın evden gitmek istedi. Buna izin vermeyen koca eşini yine darp ettikten sonra eve kilitleyerek kayıplara karıştı. Bunun üzerine evde mahsur kalan genç kadın, evden çıkamadı. Genç kadın çilingiri aradı ancak eve gelen çilingir 50 lira para isteyince kadın parası olmadığını söyledi. Çilingir de kapıyı açmadan evden ayrıldı. Gözde Özveren son çare olarak polisi aradı ve yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının kocası tarafından zorla evde tutulduğunu öğrenince Gözde Özveren'i kurtarmak için harekete geçti.Olay yerine çağrılan çilingir, işi olduğunu ve gelemeyeceğini söyleyince iş polise düştü. Kadını kurtarmak için zemin katta bulunan evin penceresindeki şebekenin 2 demir çubuğunu kürek sapı yardımıyla söken polis, genç kadını pencereden çıkartarak kurtardı. Sığınma evine götürülen Gözde Özveren, kendisine şiddet uygulayan ve eve kilitleyen kocasından davacı ve şikayetçi oldu.Polis, hakkında şikayet bulunan Cafer Özveren'i yakalamak için çalışma başlattı.