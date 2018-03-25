Muğla'da şehit ailesine "şehadet beratı"

Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Demir'in Gürleyk Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Civelek, Demir'e rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Ailenin acısını paylaştığını belirten Civelek, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için canlarını feda eden şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Ziyarette Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Civelek, Tuğgeneral Sel ile şehadet beratını şehidin babası Enver ve annesi Zeynep Demir'e verdi.