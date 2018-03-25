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Otobüs eve girdi, sandılar

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Otobüs eve girdi, deprem sandılar
'in Bayraklı ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım şirketi ESHOT personelini taşıyan servis otobüsünün kontrolden çıkarak bir eve çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Müjdat İrgül (45) idaresindeki 35 UK 567 plakalı servis otobüsü, Cengizhan Mahallesi'nde yolun yağış nedeniyle kayganlaşması yüzünden kontrolden çıktı. Refüjü aşan araç, Umut Tengü'ye ait eve çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri geldi.Şoför mahallinde sıkışarak yaralanan sürücü İrgül, itfaiye AKS ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

UYUYORLARDI
Servis otobüsünde bulunan ve kazada hafif yaralanan iki yolcuya ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Ev sahibi Umut Tengü, çarpmanın etkisiyle ailece büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, olduğunu zannettiklerini söyledi. DHA-İHA
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Otobüs eve girdi, deprem sandılar
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